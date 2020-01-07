全球經貿戰：中美或拉鋸3至5年　專家呼籲做好外匯管理

香港貿易發展局研究總監關家明周二(7日)出席研討會表示，中美兩國貿易戰演變成全方位對抗，雙方拉鋸3至5年是完全有可能，勸喻出口商應做好準備，應對市場不停改變。

他續指，若中美第一階段貿易協議能如期簽署，起碼今年內政治及貿易環境會相對穩定。雖然中美貿易摩擦打擊出口，但更多出口商擔心今年全球需求減弱，對未來出口業務可能構成的影響。整體而言，他認為亞洲市場表現相對較好，至於內地市場仍存在很多發展空間。

工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基則指，今年中國經濟增長會放緩至5.9%，較原先5.8%預測有所上調，並料去年增長可達6.1%。

他續指出，中美將簽署第一階段貿易協議，但第二階段協議只會更難和需時更長，兩國在5G科技等議題上仍存在很多分歧，料今年內有第二階段協議的機會低於五成，又指美國總統特朗普視民意為主要影響因素之一，中國在談判中會讓步的機會較低。

此外，他認為人民幣不會大幅貶值，但預期今年人民幣或面對10%的上落波動，並且小幅升值至6.88元兌每美元，鼓勵港商積極做好匯兌風險管理。

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