華興證券：內地經濟料次季回穩　每百港元兌人幣或見91

中美首階段貿易協議將於本月15日簽署，華興證券宏觀策略研究主管龐溟表示，中美貿易緊張局勢去年升級，為中國經濟帶來不確定性，影響企業營商信心，認為美國總統特朗普在年內或加大制衡中國，並將牽動市場情緒。不過，若談判速度超預期，料美股今年可再升15%。

中國經濟方面，他預期，在企業營商信心回升下，中國經濟將於第2季回穩，預計中國政府或在年內再「降準」0.5個百分點，並推出更多支持內需及促進產業升級的政策，全年GDP增長5.9%。

龐氏提到，由於美國經濟比中國更強勢，在美元偏強下，人民幣有輕微貶值空間，預料人民幣兌每美元年底貶至7.1水平(每百港元兌人民幣或見91水平)。

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