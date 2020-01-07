信安基金：港失業率恐飆至3.4%　股市料先低後高

信安基金資金管理(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉表示，受累社會動盪，香港經濟疲弱，未見有扭轉趨勢，料去年第4季本地生產總值(GDP)較去年第3季跌幅擴大，又認為今年的失業率或達到3.4%，並看淡港股走勢。

她提到，公司旗下一隻基金已減持本地地產股、傳統零售股等，轉而增持互聯網零售股、內房高息股，因近期內房有利好政策出台，例如城市放寬限購措施、戶口制度改革等。

她表示，去年MSCI中國全年升幅為21%，看好中國市場，相反MSCI香港全年升幅料僅7%，表現明顯落後，又預期今年港股格局為先低後高。

另外，陳曉蓉認為，雖然中國及美國在2020年經濟增長放緩，但成熟市場表現相對穩健。由於美國年內加息或減息機會也不大，加上往績顯示，美股在總統大選年表現理想，故看好美股今年走勢。不過，她提醒美股估值已貼近10年高位，投資者須留意風險。

最後她提到，環球財政政策及貨幣政策普遍寬鬆，加上地緣政治因素淡化，預期環球經濟全年平穩，並較2019年表現相對理想，輕微看好英國及日本股票市場；歐洲及亞洲(日本除外)上調至「中性」。

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