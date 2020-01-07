伊朗警告美國將陷「歷史噩夢」　道指期貨升幅收窄

美國財經媒體彭博報道，伊朗最高國家安全委員會主席周二(7日)表示，伊朗正在對13種報復美國的備選方案進行情境評估，以回敬美國擊殺伊朗名將蘇萊曼尼的惡行，即使是這些備選方案中最弱的一種，也能使美國身陷「歷史性噩夢」。

此言終結了市場的樂觀情緒，美股期指隨即回吐先前升幅，黃金和美國國債則扭轉了較早前的跌勢。在此之前，伴隨中東局勢憂慮的總體緩和，亞洲股市一度普遍強勁上揚。目前美國道指期貨升約37點，較早前升逾50點。

半官方通訊社Fars援引伊朗最高國家安全委員會主席Ali Shamkhani的報道說：「即使是就這些備選方案中最弱的一種達成共識，並付諸實施，也會成為美國人的歷史性噩夢。就目前而言，出於情報方面的原因，我們無法向媒體提供更多的信息。」

伊朗外交部長Mohammad Javad Zarif周二在德黑蘭表示，美國將會「在伊朗選擇的時間和地點」嘗到其殺害蘇萊曼尼的惡果。他稱，美國退出中東的日子已經開始倒計時，同時警告若繼續依賴美國的存在，中東地區的戰爭便會世代延續。

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