供應續緊！上月待批預售樓花僅6262伙 5年新低
2020年01月07日 17:27
東網電視更多新聞短片
地政總署資料顯示，2019年12月未有收到任何預售樓花申請個案，是5個月以來第2次出現零申請，而期內有兩個項目獲批預售文件，令待批樓花伙數再減1,213伙，最新報6,262伙，是2014年12月後的5年低位。
最新批出銷售樓花項目包括會德豐地產的將軍澳日出康城第9C期，涉及503伙，另一個為正在銷售的新鴻基地產(00016)天水圍Wetland Seasons Park，單位量為710伙。
綜觀2019年第4季，該署共批出7份住宅項目的預售樓花同意書，單位總數3,534伙，分布於沙田、深水埗、啟德、元朗等地區。若連同去年首3季數字，全年合共有30個樓盤獲准預售，共涉14,137伙。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。