供應續緊！上月待批預售樓花僅6262伙　5年新低

地政總署資料顯示，2019年12月未有收到任何預售樓花申請個案，是5個月以來第2次出現零申請，而期內有兩個項目獲批預售文件，令待批樓花伙數再減1,213伙，最新報6,262伙，是2014年12月後的5年低位。

綜觀2019年第4季，該署共批出7份住宅項目的預售樓花同意書，單位總數3,534伙，分布於沙田、深水埗、啟德、元朗等地區。若連同去年首3季數字，全年合共有30個樓盤獲准預售，共涉14,137伙。

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