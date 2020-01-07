德國去年產車僅466萬輛　23年最低

外國傳媒報道，德國汽車工業協會(VDA)發表數據顯示，2019年德國汽車產量466萬輛，按年大減9%，並創1996年以來新低，主因是國際市場需求減少。

報道指出，包含福士(Volkswagen)、寶馬(BMW)、平治母公司Daimler在內的德國汽車製造商，去年只生產466萬輛新車，創23年新低。值得留意的是，德國是全球製造業強國，其地位是建立在汽車工業上，故該數據尤其關鍵，反映這個歐元區「一哥」經濟實在疲弱。

數據又顯示，雖然德國2019年國內市場需求按年增5%，新車註冊達360萬輛，創2009年以來最高，但VDA估計今年國內市場也可能會萎縮。

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