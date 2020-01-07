華興證券：料MSCI中國指數升12% 看好遊戲消費板塊
2020年01月07日 18:23
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金融機構華興資本(01911)旗下華興證券展望今年股市，MSCI中國指數今年有約12%的潛在上行空間，主要是受每股盈利預期有約12%的一致性按年增長驅動。
華興證券(香港)研究部副總裁兼互聯網研究分析師劉展翔表示，中長期仍看好遊戲行業，由於中國政府對遊戲的監管影響已在2019年消化，加上版號審批正常化，監管亦鼓勵行業整合，使遊戲業更健康發展，認為海外遊戲發行成為遊戲公司下一個增長動力。
相對而言，劉氏看淡直播類型上市企業，因為短影片平台有類似功能，並佔據大量用戶市場，而陌陌、歪歪、虎牙等直播平台受競爭影響，增速放緩。
另外，該行亦看好零售板塊。華興證券(香港)研究部董事兼消費研究負責人陳亞雷指，去年投資者因「求穩」而偏好消費股，隨中美貿易談判明朗化，投費者對消費板塊的投資風險偏好提高，今年取態將更進取。
陳氏續指，企業增長動力主要來自行業整合，推介澳優乳業(01717)。另外，雖然中美貿易有望緩解，預期豬肉進口關稅將減低，但受累非洲豬瘟未解決，中國豬庫存量不足，認為豬價不會大幅下調，故看好萬洲國際(00288)。
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