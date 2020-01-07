華興證券：料MSCI中國指數升12%　看好遊戲消費板塊　

華興證券(香港)研究部副總裁兼互聯網研究分析師劉展翔表示，中長期仍看好遊戲行業，由於中國政府對遊戲的監管影響已在2019年消化，加上版號審批正常化，監管亦鼓勵行業整合，使遊戲業更健康發展，認為海外遊戲發行成為遊戲公司下一個增長動力。

相對而言，劉氏看淡直播類型上市企業，因為短影片平台有類似功能，並佔據大量用戶市場，而陌陌、歪歪、虎牙等直播平台受競爭影響，增速放緩。

另外，該行亦看好零售板塊。華興證券(香港)研究部董事兼消費研究負責人陳亞雷指，去年投資者因「求穩」而偏好消費股，隨中美貿易談判明朗化，投費者對消費板塊的投資風險偏好提高，今年取態將更進取。

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