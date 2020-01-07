又嚟10大驚奇！呢間機構預測更嚇人　恐現美國版脫歐？

金融市場瞬息萬變，在2019年底，大部分投資者看好本月股市會承接升勢，殊不知1月3日就出現中東局勢升溫！因此，投資者必須掌握地緣政治風險，而在這方面是專業顧問的歐亞集團(Eurasia Group)就於周一(6日)表示，雖然過去十年未真正發生過國際危機，但不能排除2020年可能是轉捩點，並列出「十大風險」清單，恍如華爾街大師的「十大驚奇」一樣，不妨參考一下：

【1、美國版英國脫歐(U.S. Brexit)】

歐亞集團認為，2020年「十大風險」之首是美國國內政局！它預測，11月總統大選結果可能被許多民眾視為缺乏正當性，由於特朗普身陷彈劾困局，若勝選，將受到挑戰；若敗選，特別是些微敗陣下，結果也會遭質疑。無論哪一種情況發生，選舉訴訟可能會持續數個月，期間出現的「政治真空期」可被稱為「美國版英國脫歐(U.S. Brexit)」，即問題不在民眾投票的結果，而在選後的政治不確定性。

【2、中美科技「脫鈎」】

中美除了打貿易戰外，在科技方面也可能脫鈎，形成全球科技出現兩個制式。歐亞集團認為，中美科技「大脫鈎」將從半導體、運算、5G等策略性產業，進一步擴至更廣泛的經濟活動，最終打擊全球商業。

上述也是不少華爾街投資名宿憂心的地方。

【3、中美「分道揚鑣」】

世界兩大經濟體「正式脫鈎」仍是不明朗因素，兩國可能會更直接在國家安全、影響力和價值觀等方面起衝突，使制裁、出口管制和抵制會更常見。

【4、跨國企業仍陷艱難】

受全球經濟放緩及政治因素影響，企業也會面臨新的壓力，將削弱跨國企業獲利、增長和招聘的能力。一旦如此，股市無可避免受拖累。

【5、印度總理莫迪添壓】

除了中美之外，在全球經濟地位也舉足輕重的印度近期陷入示威浪潮，歐亞集團預期，在省的層級，反對黨領袖將起來直接挑戰中央政府，在經濟增長減速之際，會限制了莫迪經濟改革的空間。

【6、歐盟各家自掃門前雪】

歐洲方面，歐亞集團預期，歐洲各國的反壟斷法可能進一步拿北美科技巨企「開刀」，而一眾成員國可能更傾向單獨行動，意味與美國和中國的摩擦都會提高。

【7、氣候】

隨着全球暖化日益嚴重，各階層都要將降低碳排放承諾與企業獲利能力之間作選擇。石油與天然氣、航空、汽車，以及肉食生產商將首當其衝。

【8、中東】

歐亞集團說：「伊朗是美國的敵國，但也很明白美國軍力強大。」任一方都不希望全面開戰，但小型衝突可能難免。伊朗可能干擾波斯灣油輪的運輸，並對美國發動網絡攻擊。

【9、拉丁美洲】

拉美地區諸如巴西、阿根廷封發生政治動盪的風險甚高，主因是經濟增長放緩、貪腐、公共服務不足等。

【10、土耳其】

總統埃爾多安執政能力轉弱，國內亂局有升溫趨勢。

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