新盤UPDATES：發展商過年前續搶客 屢錄大額成交
2020年01月07日 19:52
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農曆新年前發展商推盤步伐未見減慢，無論新界大型項目以至港島物業，均積極推售單位搶客。同時，各區豪宅物業亦續錄大額單位獲承接，交投氣氛相當不俗。
●Wetland Seasons Park周六開售331伙
新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，天水圍Wetland Seasons Park向隅者眾多，周二(1月7日)再度加推89伙的價單，折實平均呎價12,886元。周六(11日)將發售331伙分層戶，亦會推出4座洋房標售，將於4月截標。
他透露，集團未來兩個月發售大埔白石角雲滙及將軍澳晉海現樓單位，合共尚餘約300伙。而3月有機會推售沙田全新項目。
新地代理總經理胡致遠稱，今日加推的單位，輕微加價1至2%，而次輪銷售單位，本周四晚上截止接受認購。
●迎海‧星灣御特色戶獲5600萬元承接
恒基地產(00012)等馬鞍山迎海‧星灣御，售出22座37及38樓複式大宅，實用面積2,742方呎，成交價5,600萬元，呎價20,423元。據悉，買家採用360天成交期計劃入市，可享提前入住優惠。
●富豪‧山峯四房分層戶售逾3256萬元
百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪‧山峯，透過招標形式售出1個分層戶，單位為第8座6樓B室，屬4房連兩套房間隔，實用面積1,625方呎，成交價3,256.2萬元，呎價約20,038元，成交期為720日。而買家可享1個住宅車位認購權。
●The Carmel洋房做價近三千萬元
永泰地產(00369)的屯門The Carmel，剛售出洋房60號，實用面積1,761方呎，連227方呎花園，間隔4房連雙套房，成交價2,993.7萬元，呎價1.7萬元。
●供應續緊！上月待批預售樓花僅6262伙 5年新低
地政總署資料顯示，2019年12月未有收到任何預售樓花申請個案，是5個月以來第2次出現零申請，而期內有兩個項目獲批預售文件，令待批樓花伙數再減1,213伙，最新報6,262伙，是2014年12月後的5年低位。
最新批出銷售樓花項目包括會德豐地產的將軍澳日出康城第9C期，涉及503伙，另一個為正在銷售的新鴻基地產(00016)天水圍Wetland Seasons Park，單位量為710伙。
綜觀2019年第4季，該署共批出7份住宅項目的預售樓花同意書，單位總數3,534伙，分布於沙田、深水埗、啟德、元朗等地區。若連同去年首3季數字，全年合共有30個樓盤獲准預售，共涉14,137伙。
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