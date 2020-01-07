新盤UPDATES：發展商過年前續搶客　屢錄大額成交

農曆新年前發展商推盤步伐未見減慢，無論新界大型項目以至港島物業，均積極推售單位搶客。同時，各區豪宅物業亦續錄大額單位獲承接，交投氣氛相當不俗。

●Wetland Seasons Park周六開售331伙

他透露，集團未來兩個月發售大埔白石角雲滙及將軍澳晉海現樓單位，合共尚餘約300伙。而3月有機會推售沙田全新項目。

新地代理總經理胡致遠稱，今日加推的單位，輕微加價1至2%，而次輪銷售單位，本周四晚上截止接受認購。

●迎海‧星灣御特色戶獲5600萬元承接

●富豪‧山峯四房分層戶售逾3256萬元

●The Carmel洋房做價近三千萬元

●供應續緊！上月待批預售樓花僅6262伙 5年新低

地政總署資料顯示，2019年12月未有收到任何預售樓花申請個案，是5個月以來第2次出現零申請，而期內有兩個項目獲批預售文件，令待批樓花伙數再減1,213伙，最新報6,262伙，是2014年12月後的5年低位。

綜觀2019年第4季，該署共批出7份住宅項目的預售樓花同意書，單位總數3,534伙，分布於沙田、深水埗、啟德、元朗等地區。若連同去年首3季數字，全年合共有30個樓盤獲准預售，共涉14,137伙。

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