新股專輯：新石文化超購增至745倍 九毛九錄逾430億孖展
2020年01月07日 19:53
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綜合6間券商數據，周二(7日)有13隻新股仍在招股，受市場熱捧的中國電視劇發行代理商新石文化(01740)，超購增至745.48倍。中國連鎖餐飲集團九毛九(09922)累計錄得430.39億元孖展額，超購194.63倍，其中耀才證券(01428)為其借出近150億元孖展，輝立證券借出107億元。
營銷解決方案提供商艾德韋宣(09919)雖然出現「抽飛」現象，但孖展超購再度升溫，增至46.85倍。另外，佳辰控股(01937)、滙景控股(09968)、驢跡科技(01745)及Hygieia Group(01650)亦出現「抽飛」情況，不過驢跡科技累計孖展額增至9.18億元，超購倍數由周一的4.94倍，升至11.24倍。
值得留意的是，滙景控股及中關村科技租賃(01601)孖展認購仍未足額。
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