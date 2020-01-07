奧運效應！日本股市今年必升？

外國傳媒報道，日本股市2020年有望受惠於奧運主辦國而錄得升幅！三井住友信託資產管理公司高級經濟學家Naoya Oshikubo預計，奧運將使日本的入境及國內遊客消費增加，為經濟帶來規模約32萬億日圓(約2.3萬億港元)的刺激作用。

奧運受惠行業包括製造業、以及與健身、娛樂、餐飲和酒店業相關的休閒行業。Oshikubo亦稱，日股目前市盈率約13倍，反映仍具吸引力，在預計日企於2020財年的盈利增長達10.7%下，日經平均指數到2020年底料可升至27,000點。若中美貿易戰進一步緩和，升幅可能更高。

他又舉例，往績顯示，奧運主辦國的股市趨於上升，自1984年洛杉磯奧運以來，所有奧運主辦國的股市股價到了奧運當年年底，都較前一年高，料日本也不例外。

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