樓價UPDATES：比華利山別墅又蝕讓 9年仍輸61萬

大埔比華利山別墅去年共錄28宗成交，而踏入2020年即再錄得一宗蝕讓個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●奧運站君滙港5座低層G室兩房戶，望市景，實用面積474方呎，以約2萬元放租兩個月，議價後減價2,000元，以1.8萬元租出，實用呎租38元。新租客為單身人士，睇樓一次即決定承租。

●九龍啟德1號(I)錄本月首宗二手交投，該單位為2座高層F室，實用面積507方呎，採兩房間隔，去年8月曾開價1,400萬元，直至近日調整至1,090萬元，終獲同區人士議價至1,038萬元購入，實用呎價20,473元。原業主持貨滿3年，帳面獲利230.8萬元。

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新界區

●比華利山別墅愛琴道單號屋，實用面積2,140方呎，前望吐露港海景，附全新裝修，作價2,368萬元，實用呎價11,065元。上址2011年購入價2,429萬元，9年跌價61萬元或約3%。

●沙田第一城1月暫錄約5宗個案，屋苑50座中層E室兩房戶，實用面積284方呎，以504萬元易手，實用呎價17,746元。原業主於2013年以280萬元入市，持貨7年帳面獲利224萬元。

●馬鞍山雅典居6座高層B室，屬三房包括套房及連儲物室間隔，實用面積875方呎，向東北享全海景。上址早前叫價約1,400萬元連車位放售，吸引區內買家睇樓，議價後以1,230萬元成交，實用呎價14,057元。

●大圍金獅花園2期金寧閣低層3室，間隔為兩房間隔，向西南望開揚遠景，實用面積282方呎。業主以約1.18萬元放租約兩星期後，最終以1.15萬元將單位租出，實用呎租40.8元。

●元旦假期結束後，購買力陸續回歸市場，元朗區二手睇樓量及交投逐漸回升。近日尚悅2座中層B室，實用面積410方呎，以兩房間隔，開價580萬元，議價後以563.8萬元成交，實用呎價13,751元。原業主於2017年1月以450萬元買入上址，持貨剛滿3年，帳面獲利113.8萬元。

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