高盛籲買金對沖中東局勢　竟會是「死亡之吻」？

中東局勢急轉直下，憂慮石油供應中斷及在避險情緒升溫下，近日油價及金價均雙雙大漲，然而有「反向指標王」之稱的大行高盛認為，黃金的對沖作用遠勝於原油。不過有分析認為，高盛對黃金的青睞將會成為黃金的「死亡之吻」。

該行建議，客戶應拋售石油，同時買入黃金的，因為黃金能更好地對沖此類地緣政治風險。

高盛表示，目前可能出現廣泛的石油供應中斷，或全球石油需求受到影響的兩種情況。無論出現哪一種情況，對油價都不是百分百利好。相反，歷史經驗表明，在大多數類似情況下，黃金可能反彈甚至遠遠超過當前水平。

該行堅持此前的3、6、12個月金價預測——2020年金價將會上漲到每安士1,600美元。

網上有不少投資者的意見認為，高盛交易部門的操作總是與其對投資建議相左，這意味着高盛現在可能正尋求拋售黃金的契機。考慮到金價RSI指標已經升至85上方，到達嚴重超買區間，金價短期內趨勢很有可能出現震盪，投資者需保持謹慎。

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