向世界錢進：入籍塞浦路斯　平貴都有計

塞浦路斯是歐盟成員，持有其護照者可自由進出歐盟國家。

說起塞浦路斯(Cyprus)，港人可能不太熟悉，但其面積約為香港的8倍，人口卻只有百多萬，住在這個國家，想必生活寫意。意想不到的是，其永居計劃僅要求申請人購買價值約260萬港元物業，非常「貼地」；若資金充足，手持約2,000萬港元的人士，更可申請入籍，最快半年就可取得護照，其後便可以享有歐盟成員國的福利。

塞浦路斯是地中海的一個島國，位處歐洲與亞洲之間，隔海眺望土耳其、敍利亞和埃及。島上主要是希臘裔和土耳其裔人，亦是歐洲著名的度假天堂，旅遊業蓬勃，因當地一年有超過300日都是陽光普照，並擁有延綿的海岸線和水清沙幼的海灘，據說海水能見度深達百米。

當地採用英聯邦教育制度，眾多大中小學以英語授課，課程亦可接軌英、美大學。另該國犯罪率低，物價較英法德等國便宜，生活愜意。

●平民之選：購260萬物業獲永居

若想移民塞浦路斯，可說是豐儉由人。「平民」之選可考慮永久居留計劃。申請人購買不少於30萬歐元(約260萬港元)的物業，約6個月後可以獲得永久居留身份。其後，申請人需要在塞浦路斯銀行存款三年，金額不少於3萬歐元(約26萬港元)。申請人及其家庭成員可在該國居住、讀書、創業，但不能夠在當地就業。而當連續居住滿7年，可申請塞浦路斯國籍，並需參加希臘語面試。

而據海外房地產平台居外網資料，一個位於首都尼科西亞的兩房住宅，建築面積約861方呎，叫價30萬歐元(約260萬港元)，呎價約3,019港元。

中原移民顧問(香港)董事總經理許大衛指，塞浦路斯在2019年9月遞交了加入神根區的申請，歐盟正在審核，若然加入成事，取得塞浦路斯永居意味可以自由旅遊出入其他神根國，所以預期此計劃會愈趨受歡迎。

●富豪之選：投資2000萬成公民

上述的「貼地」之選僅限於獲得永久居留權，若要入籍成為公民的話，閣下就要有相當的資金實力。

首先，申請人需購買不少於200萬歐元(約1,734萬港元)的物業，但如果二手樓曾被投資移民申請人擁有，則最低投資額增至250萬歐元（約2,167萬港元）。物業可以是一間或多間組合。

買樓以外，申請人亦要捐款15萬歐元(約130萬港元)，其中7.5萬歐元捐給當地創新研發基金，以促進創科生態；另外7.5萬歐元捐給土地開發機構，以支持建設住宅項目。

許大衛稱，購買塞浦路斯物業需付19%的增值稅，如符合自住等特定條件可減稅至5%，但建議資金還是預鬆一點。若計及200萬歐元物業、19%增值稅即38萬歐元、以及15萬歐元捐款，總共253萬歐元，相當於約2,198萬港元。

部分移民公司資料顯示，申請人投資後最快可6至9個月取得塞浦路斯護照，遠較其他歐盟國家如葡萄牙的六年及西班牙的十年方便快捷。

基於塞浦路斯是歐盟成員國，持有其護照可自由進出28個歐盟成員國、工作、居住，以及享受歐盟公民的醫療、教育等福利。投資移民計劃對主申請人沒有特別要求，只要年滿18歲或以上、無犯罪紀錄、無神根拒簽紀錄就可。

另外，不少歐洲國家對申請入籍入士要求通過希臘語、葡萄牙語等當地語言測試，但富豪們透過此方法入籍塞浦路斯，則不設語言考試。居住要求亦非常寬鬆，每七年入境塞浦路斯一次就可，不用坐移民監。

計劃是一人申請全家受惠，按中原移民顧問(香港)資料，主申請人可連同配偶、18歲以下未婚子女或18至27歲未婚、全日制在學、且經濟上依賴主申請人的子女，一同獲公民身份。而當主申請人獲護照後，可額外購買價值不低於50萬歐元(約434萬港元)的住宅，可以申請其父母也入籍塞浦路斯。

●遷居地中海島國 留意3大關注點

塞浦路斯的移民門檻，雖較其他歐盟成員國為低，但如果閣下心中存有以下三大憂慮，就可能要「停一停、諗一諗」，思考一下自己是否適合申請入籍：

一：規定長揸當地物業

不少國家對投資移民申請人入籍後的投資沒有限制，塞浦路斯則有所不同。投資至少200萬或250萬歐元物業後，最少持有五年，之後可以出售。然而，即使申請人已入籍，也必須保留一個不低於50萬歐元(約434萬港元)的住宅，以保留塞浦路斯護照。因此，如果你不想一直持有當地物業，在決定是否參加其投資移民計劃前要三思。

二：鄰國內戰恐受波及

敍利亞內戰打了超過八年，要小心殃及池魚，雖然塞浦路斯與敍利亞隔海相望，但兩國相距不到100公里。

三：政府加強背景審查

塞浦路斯政府早前承認投資移民計劃出現漏洞，宣布收回26個外國入籍者的護照，以回應歐盟加強對投資移民背景審查的要求，以防止在歐盟區內洗黑錢、逃稅等風險。

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