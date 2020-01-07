全球經貿戰：有暗湧？內地官媒指不應急於簽協議

外國傳媒報道，官媒《環球時報》英文版於周一(6日)深夜發表題為「中美不應急於簽署第一階段協議」的文章，理由是「美國先前曾在貿易談判中反悔」，且美方單方面披露相關信息，未得到中國官員公開確認，評論引起廣泛關注及揣測。

文章首先指，中美貿易戰對全球經濟造成極大損害，外界紛期望中美盡快簽署首階段協議，連中國國內官員也認為「宜早不宜遲」。不過，文章之後稱，考慮到中美關係因一些政治風波而日趨緊張，在簽署首階段貿易協議前仍可能出現差錯，且美國曾在之前談判中反悔，故中美不應急於簽署第一階段協議。

該機構另一篇英文評論文章則引述有中國專家認為，中美第一階段協議確認簽署日期前仍存在很多複雜因素，例如美國與伊朗衝突升級，可能使協議的簽署時間被重新安排。

事實上，另有媒體報道，當周二(7日)被問及中方經貿代表團是否將赴美簽署第一階段經貿協議時，外交部回應說：「關於中美經貿磋商的具體安排，建議你向商務部詢問。」

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