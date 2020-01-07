科技商機：現代汽車將量產「飛天電動車」

外國傳媒報道，南韓汽車製造商現代汽車(Hyundai)周一(6日)宣布，將為網約車公司Uber準備在2023年推出的空中共享乘坐網絡，量產能垂直起降的4人座「飛天電動車」，但沒有提供更多細節。

現代汽車的城市空中交通部門負責人Jaiwon Shin預期，大規模製造將能讓此空中系統的成本維持在可負擔範圍，揚言懂得如何大量生產高品質車輛，希望能讓人人都負擔得起短程「飛天的士」。

Uber先前宣布，選擇澳洲墨爾本、美國達拉斯和洛杉磯，成為首批空中共乘計劃(UberAir)的試點城市，目標是於2020年開始示範，並於2023年展開商業營運。

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