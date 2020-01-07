脫歐動向！約翰遜將會晤歐盟主席　未改強硬立場

投資者除了關注中美貿易戰外，英國脫歐的消息也不容忽視。英國於1月底後，將進入脫歐過渡期，首相約翰遜會在周三(8日)與歐盟委員會主席萊恩商討未來貿易安排。此前約翰遜推動立法，迫使與歐盟的貿易談判在不遲於今年12月結束。換言之，留給雙方的時間只有11個月。

萊恩早前稱，將一項貿易協議放在11個月商討是一個「極具挑戰性的」時間表。她警告，「非常擔心」過渡時期結束時出現「懸峙」局面。如果英國與歐盟之間未達成貿易協議，企業可能會以世界貿易組織(WTO)的條款進行貿易，這可能意味着更高的關稅和貿易壁壘。

據報，法國政府官員表示，如果英國和歐盟需要更多時間就新的夥伴關係規則達成一致，法國將支持英國把脫歐過渡期延長至2020年以後。

然而，研究公司歐亞集團(Eurasia Group)歐洲董事總經理Mujtaba Rahman在一份報告中表示，「在公開場合，英國政府將繼續堅持對歐盟的強硬立場。在現實中，約翰遜很可能更務實。」

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