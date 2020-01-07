夜市UPDATES：美股跌勢喘定　港夜期低水60點

市場繼續關注中東局勢，美股周二(7日)早段跌勢略為喘定，道指目前報28,589點，跌113點或0.40%；標指報3,236點，跌9點或0.30%；納指報9,052點，跌19點或0.21%。港股期指夜市尋底，現報28,262點，跌120點，低水60點。

美國軍方預期，伊朗可能在1或2天內發動「某種」重大攻擊，美軍正積極準備。據報五角大樓計劃向中東地區派遣B-52轟炸機，並增派駐紮部隊。不過，市場人士認為，在主要指數均較紀錄高位差距不到1%時，中東地緣政治態勢仍不足以抵銷美國股市的強勁上漲動力。

CMC Markets UK市場分析師David Madden在每日研究報告中表示，儘管美國和伊朗之間的關係仍然高度緊張，但隨着歐洲指數周二早上顯示出溫和升勢，美股市場情緒已轉為樂觀。

經濟數據方面，美國商務部公布，美國去年11月貿易赤字下跌8.2%，至431億美元，為2016年10月以來最低。分析認為，隨着進口進一步減少而出口反彈，暗示美國2019年底的經濟增長企穩。

【22:30】市場觀望中東局勢，美股周二早段個別發展，道指報28,605點，挫98點，但納指升5點，至9,076點。

高盛策略員Zach Pandl認為，全球增長的利好因素大部分已反映在12月份的聖誕升市中，因此未來一、兩個月難寄厚望。富國銀行股市策略主管哈維更警告，美股未來數個月可能出現雙位數字的跌幅。他指出，早前所有因素轉向正面，令投資者的期望提升，一旦出現負面消息，形勢可能急轉直下。

不過，摩根士丹利策略員威爾遜大派定心丸，稱由於聯儲局及其他主要央行向金融體系注入資金，相信中東局勢不會使標指跌超過5%。他更預測美股今年上半年仍維持牛市，甚至超出合理價值，而標指可能升上3,500點，即較周一收市有7.8%上升空間，主要是流動性充裕限制市場波動，令市盈率得以持續擴張。

公司消息方面，美國航空與波音公司就737 Max停飛帶來的損失達成和解協議，詳情沒有披露，但美國航空表示會將3,000萬美元賠償金與員工分享。美國航空股價早段報27.4美元，升0.29%，波音跌0.41%至332.37美元。

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