萬咖壹聯配股籌4860萬　組合營公司拓展車聯網

另外，董事會宣布，歡聚時代(公司合併聯屬實體)、建邦精密(認購方的聯屬人士)，以及獨立個別人士就成立合營公司訂立合營協議。

根據合營協議，歡聚時代、建邦精密，以及獨立個別人士同意成立合營公司，註冊資本將為8,960萬元，其將由歡聚時代、建邦精密(或其指定的全資附屬公司)，以及獨立個別人士分別以現金注資49%、49%，以及2%。於成立後，合營公司將由歡聚時代、建邦精密(或其指定的全資附屬公司)，以及獨立個別人士分別擁有49%、49%及2%。合營公司主要從事車聯網。

車聯網一般指由智能及聯網汽車組成的網絡，據信將是未來智能汽車的重要基礎，尤其是自動駕駛而言。由於集團於移動互聯網分發服務的豐富經驗及中國車聯網行業的快速發展，董事會相信，車聯網業務將是強化集團業務發展的良好機會。

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