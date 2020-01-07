放下投行冠冕？高盛劃分部門凸顯消費業務增長
2020年01月07日 22:42
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(Getty Images圖片)
外國媒體報道，華爾街一線投資銀行高盛將改革按部門劃分業績的方式，以突出消費者業務的增長，並爭取投資者更多信賴。
該行新增一個「消費者和財富管理」的部門，其中將包含Marcus在線貸款部門和蘋果公司信用卡業務。此外，該公司用自有資金進行的股權投資，也將放在改名的資產管理部門中。
高盛表示，正在尋求擺脫使用自有資金入股的做法，並將嘗試籌集更多的客戶資金。
高盛在申報文件中表示，將貸款業務獲得的利息收入分配到所有四個新部門中，並讓該公司的部門與競爭對手更具可比性。這些變化可能有助於該行凸顯其增長領域，因為其最大的交易業務長期低迷拖累了股價。
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