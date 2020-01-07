全球經貿戰：特朗普「兩代」智囊皆警告中美正脫鈎

外國傳媒報道，美國總統特朗普前「智囊」、白宮前首席策略師班農(Steve Bannon)，以及現任「智囊」、白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)，近日在媒體進行對談，展望中美關係前景，相當值得參考。

現年66歲的班農，是特朗普2016年勝選功臣，亦是傳統「鷹派」。納瓦羅亦為抗中「鷹派」知名學者，現年70歲，為哈佛大學經濟學博士，長年警告中國威脅美國國家安全。

納瓦羅回顧於2000年代初期，中國加入世界貿易組織(WTO)不久，當時他在商學院任教EMBA課程，這些管理階層的學生們原本已充分就業，不愁出路，但之後竟然看到學生們一個個失業，令納瓦羅思考「這是甚麼回事？」結果是他親眼目睹中國在近20年惡意吸引美國製造業，涉及由國家資助的資本主義模式，產生各種不公平補貼。

納瓦羅強調，因此「我們(美國)失去了7萬多家工廠、超過500萬個製造業職位，基本摧毀了我們作為世界製造基地的核心地位。」他認為，特朗普較其他人更早看穿。

納瓦羅與班農這場對談也顯示，美國對中國「脫鈎」已是「進行式」，無論如何，特朗普已啟動從中國撤離供應鏈的程序。

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