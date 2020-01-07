德勤連環「劈炮」 一個月內辭任19上市公司核數師
2020年01月07日 22:53
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德勤．關黃陳方會計師行(德勤)近期連環「劈炮」，根據《東網》統計，單自去年12月中至今，德勤辭任核數師的上市公司數目近20間，當中包括於上月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，因素包括壹傳媒截至2020年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
其他辭任的原因，根據多間公司的公告，包括雙方在未就核數費用達成共識、因應當前工作流程可動用內部資源在內的若干因素等。涉及公司包括同方康泰(01312)、佳源國際控股(02768)、安捷利實業(01639)、國際資源(01051)等。
根據山東黃金(01787)周一(6日)公布，公司原先在去年六月底舉行的股東周年大會上同意聘請德勤為核數師，但雙方最終無法就截至去年12月底止財政年度的審核費用達成共識。董事會已議決委任信永中和(香港)會計師事務所為新的國際核數師，以填補德勤的空缺，周二(7日)起生效。
至於納尼亞(香港)(08607)公布，德勤已辭任核數師，周二生效，原因是未能就截至去年12月底止年度核數費用與德勤達成共識。董事會已議決委任畢馬威會計師事務所為新核數師，以填補德勤辭任後的臨時空缺，任期直至應屆股東周年大會結束為止。
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