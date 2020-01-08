東方日報B2：星拓虛銀　香港頭痕

香港及新加坡於金融創新方面競爭激烈，繼香港去年發出八個虛擬銀行牌照後，新加坡金融管理局周二(7日)公布，收到21份虛擬銀行牌照申請，當中不乏中港公司身影，料最快今年6月公布申請結果。

新加坡金管局指，截至去年底收到21份虛擬銀行牌照申請，當中7份為零售銀行牌照申請，其餘為批發銀行，即主要為企業提供銀行服務。當局稱，不同企業對相關牌照表達強烈興趣，包括電商公司、電訊公司、金融科技公司及金融機構等。

已在港取得虛擬銀行牌照的尚乘集團與小米金融周二公布，夥同新能源集團及Funding Societies，於去年底向新加坡金管局申請虛擬批發銀行牌照，冀通過創新金融科技，為中小型企業提供金融平台銀行一體化解決方案，滿足不同企業用戶的發展需求。

新加坡金管局去年曾聲言，將發出最多5個虛擬銀行牌照，分別為兩個零售銀行牌照，及3個批發銀行牌照。局方預計成功申請者將於明年中開始營業，意味着有一年準備時間，相較香港虛擬銀行六至九個月的準備時間稍長。

儘管香港金管局去年已率先發出8個虛擬銀行牌照，惟目前只有眾安銀行正在試業。金管局發言人表示，其餘7家虛擬銀行正進行開展業務的籌備工作，各行均計劃快將推出服務。

該局續指，將觀察虛擬銀行開業後的運作情況、用戶反應、市場接受程度以及對銀行體系的影響，參考相關結果以考慮往後的發展路向，包括是否發出更多牌照予虛擬銀行營運商。

展望香港及新加坡兩地的創新優勢，智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪認為，新加坡監管方面的前瞻性及創新管理更勝一籌，批評香港將銀行、保險及證券業，分開三個監管機構管理缺乏效率，不利創新產業發展。此外，相較新加坡，香港房價高企，而且港人英語能力稍遜新加坡，較難吸引外國專才。

值得留意的是，他指香港金融市場規模龐大，而且背靠內地市場，香港企業除了可以借鑑當地較為成熟的金融創新模式及經驗，亦擁有較大的業務發展空間，可望成為競爭優勢。

羅兵咸永道風險及控制服務合夥人吳冠豪認為，新加坡無論於監管制度、人才供應及技術發展均足與香港看齊，而且相關銀行亦可借鑑香港虛擬銀行開業經驗，料一年的開業準備時間足夠。

對於有中港公司越洋申請牌照，他表示，於新加坡申請虛擬零售銀行牌照的公司，須有一間當地企業作為最大股東，除非中港公司甘願成為「小股東」，否則競爭或只限於3個批發銀行牌照。他認為，於香港已持有虛擬銀行牌照的公司具相關經驗，相信可以「加分」，預計大部分公司將聚焦中小企業務。

新加坡虛擬銀行牌照「僧多粥少」，接近每4間爭1個牌照。然而，吳冠豪指新加坡市場規模不如香港，料5個虛銀牌照符合市場需求，短期內新加坡金管局將不會再發放新牌照。

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