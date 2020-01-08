東亞又賣產　售柬埔寨信貸機構股權

東亞公告披露，於1月6日訂立買賣協議，出售所持有的柬埔寨PRASAC Microfinance Institution Limited(PRASAC)的股份，買家為南韓的Kookmin Bank。值得留意，相關交易須獲得韓國金融監督委員會及柬埔寨國家銀行批准。

翻查資料，東亞於2017年3月斥資7,800萬美元收購以上信貸機構股權，當時已有證券界人士擔心，若東亞再斥資拓展風險較高的新興市場業務，或加重其財務壓力。

事實上，東亞近年接連出售資產套現，2019年4月一口氣放售一批九龍區舖位。而東亞出售所持舖位物業的行動，始於2016年11月，當時該行將銅鑼灣怡和街46至54號麥當勞大廈地下A舖、F舖及地庫全層，以2.038億元沽出。該行連環賣產，令市場對其業務前景失卻信心。

東亞銀行近期更屢遭大行唱淡，上月美資行花旗發表報告，指在內地級數較低的城市，東亞房地產相關不良貸款持續增加，預期2019年下半年東亞的資產減值上升，會進一步拖累股價表現，「最熊」目標價低至8.9元，料2019年盈利按年大跌六成。

兩大美資券商摩根士丹利及摩根大通於10月份先後發表報告，前者將東亞目標價劈至15元。摩根大通更指東亞的嚴峻程度值得關注，直言營運前景欠缺催化劑，預警在壓力測試之下，東亞2021年的盈利最多插67%，在同業中盈利受創最深，目標價削至17.2元。

歐資大行瑞銀去年底亦發表報告看淡今年香港銀行業前景，其中東亞最被看淡，指東亞中國於內地房地產發展商的風險，將繼續成為投資者主要關注因素，其憂慮或持續困擾股價表現。

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