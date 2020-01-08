徐燦傑：修訂ESG指引的啟示

為了提升ESG披露要求，港交所採取了不少平衡點。綜合來說，筆者認為ESG修訂對香港作為國際金融中心絕對是一件好事，筆者在此分析一下ESG修訂對公司及投資者有甚麼啟示。

是次主要修訂加入了「強制披露規定」及刪除「建議披露」，公司需要遵守「強制披露規定」及「不遵守就解釋」兩個層次的披露責任。「強制披露規定」可提升ESG管治架構，包括由董事會發出的聲明，需要披露董事會對ESG管治的監管方針及策略，並對相關ESG管治檢討目標進度承擔責任。

因此ESG管治董事局層面戰略化，董事會可藉着ESG對公司業務及盈利掛鈎，ESG無論對公司業務發展、長遠盈利及股價都有不可分割的關係，投資者更可以ESG管治水平來制訂投資策略及方針。

新修訂也提升了匯報原則及範圍，公司必須解釋ESG的重要性、量化及一致性原則，如排放量、用水效益、減廢及能源耗用所制訂的目標及相應措施作出披露，並以數字化形式披露關鍵績效指標(KPI)，直接與財務資訊扯上關係。

在環境範疇方面，新修訂加入了氣候變化披露，對企業營運、可持續發展及長遠價值可能構成影響，所以公司需要發出影響重大氣候相關的政策，並將相關應對行動數字化，披露氣候變化對企業現在及未來的潛在風險與機會，公司並採取氣候變化因應措施。

今次修訂取消了「建議披露」，故此披露社會範疇與環境範疇看齊，公司需要根據「不遵守就解釋」原則來披露社會KPI，如對供應鏈管理、工傷及死亡、僱傭類型等社會範疇的指標數字化，令持份者包括僱員、消費者、供應商、生意夥伴，甚至乎一般市民更容易了解公司如何實施企業社會責任策略。

新修訂亦鼓勵公司在刊發年報時，同時刊發ESG報告，公司應不遲於該財政年度結束後五個月刊發ESG報告，並必須在港交所及公司網站刊發，縮短ESG報告期限無疑對公司增加不少壓力。

不過，對於投資者及持份者來說，可以提早得悉相關ESG資訊，提升公司與持份者的關係。若公司業績公布理想是與ESG管治水平有關，投資者及基金都樂意投資相關公司，對股價有正面影響。

最後新修訂公司可尋求獨立驗證，加強ESG訊息的可靠性，對投資者及持份者對於ESG資訊投下信心的一票，對整體香港國際金融中心形象絕對有正面影響。

徐燦傑 美富諾資本首席市務總監及亞太區主管

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