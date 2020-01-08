大健：智能投顧回報「見得人」

2019年的金融市場或者沒有太多亮點，甚至不少投資者形容是難搵錢的一年。不過，我卻作出了一項終於令自己滿意的投資。

說來也覺得失禮，在金融行業工作多年，甚至擔當起金融產品的設計和銷售工作，但其實個人投資表現從來「唔見得人」。我曾經以為自己可找出一套股市賺錢心法，可惜自問沒有天資，亦不夠努力，從來在股市都是輸多贏少。

來到2019年卻有一項投資獲得近20%回報，這並非因為我找到股市必勝法，而是終於認命不再自己操盤。而是抱着贏得少總比輸錢好的心態走上Fintech熱潮，試試光顧「智能投資顧問」(Robo-advisor)。我於兩家不同的智能投資顧問公司都開設了戶口，其中一個戶口利用這個智能投顧開發的程式作出資產配置和選擇美國上市的ETF，買甚麼、沽甚麼，全由這套程式決定。

坦白說，我從來不期望這些智能投顧幫我打敗市場，甚至發大達，一來即使有人能開發幫人發達的投資程式，也不會讓我這種散戶使用。再者，這些智能投顧的理念並非要選出「明升股」，而是着重資產配置獲得長線正回報。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

－－－－－－