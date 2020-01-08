沈振盈：兩大變數損市場信心

上周五發生的美伊地緣政治危機，令到全球市場出現震盪，港股亦從高位28,883點水平回吐逾800點。緊張的政治局勢，亦令油價及金價急升，金價一度升至1,587美元，創六年新高，紐約期油亦一度逼近65美元水平。經過周一的大震盪，昨日市場的避險情況略為紓緩，金、油齊齊回吐，股市亦出現反彈。

然而，昨日恒指雖然一度升逾250點，直逼28,500關口，但始終難越雷池半步。下午走勢轉差，恒指一度跌破28,300點關口，差不多打回原形。通常地緣政治因素的影響，時間不會太耐，昨日反彈亦合情合理。下午的急速回落，正正顯示投資者的信心不足，傾向短線沽貨。原因一方面是過去數周，指數的累積升幅已不少。

另一方面，中美貿易協議的利好預期，亦已經充分反映，在臨近簽署前，投資者亦會擔心好消息出貨。再者，一直以來，協議的內容只是美方及美國媒體透露，中方則一直三緘其口，沒有半點風聲透露。美方一直強調的「中國會增購農產品」的説法，中方完全沒有一句的回應，確實耐人尋味。

回說大市，恒指短暫仍是上落市格局，波幅介乎28,000至28,800。假若美伊關係或中美貿易協議方面稍有差池，港股必定會再現急速回吐。技術上，恒指下兩個支持位，分別為27,800及27,500點。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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