美股收市：美伊局勢仍不明朗　道指跌119點

美伊局勢仍然不明朗，美國股市周二反覆受壓。道指收報28,583點，跌119點或0.42%；標指收報3,237點，跌9點或0.28%；納指收報9,068點，跌2點或0.03%。

美國軍方預期，伊朗可能在1或2天內發動「某種」重大攻擊，美軍正積極準備。據報五角大樓計劃向中東地區派遣B-52轟炸機，並增派駐紮部隊。

市場人士認為，在主要指數均較紀錄高位差距不到1%時，中東地緣政治態勢仍不足以抵銷美國股市的強勁上漲動力。

CMC Markets UK市場分析師David Madden在每日研究報告中表示，儘管美國和伊朗之間的關係仍然高度緊張，但隨着歐洲指數周二早上顯示出溫和升勢，美股市場情緒已轉為樂觀。

不過，高盛策略員Zach Pandl認為，全球增長的利好因素大部分已反映在12月份的聖誕升市中，因此未來一、兩個月難寄厚望。

富國銀行股市策略主管哈維更警告，美股未來數個月可能出現雙位數字的跌幅。他指出，早前所有因素轉向正面，令投資者的期望提升，一旦出現負面消息，形勢可能急轉直下。

經濟數據方面，美國商務部公布，美國去年11月貿易赤字下跌8.2%，至431億美元，為2016年10月以來最低。分析認為，隨着進口進一步減少而出口反彈，暗示美國2019年底的經濟增長企穩。

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