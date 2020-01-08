中東開火：金價升穿1600美元　日股及港股外圍瀉約500點

中東緊張局勢再度升溫，日股及港股外圍急瀉約500點，金價升穿1,600美元。

金價亞洲市升勢凌厲，高見每安士1,606美元，飆31美元或2.02%，為自2013年4月以來首次重上1,600美元關。

日本日經225指數挫近500點，跌逾2%。

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指失守二萬八點關，挫逾400點，低見27,847點，較上日港股收市價28,322點，則挫475點。

【07:46】中東開火：伊朗導彈襲擊美軍基地 港股「黑期」失守二萬八

伊朗周二(7日)發射導彈襲擊美軍在伊拉克安巴爾省的阿薩德空軍基地，以報復軍頭蘇萊曼尼遭美軍擊殺。

油價反彈，紐約期油漲2.39%，由每桶約62.6美元抽升至64.19美元。

避險資產金價亦升1.52%，漲至每安士1,593美元。日圓兌每美元升0.52%，至107.88水平，每百日圓兌港元約處7.2089。

美股期貨偏軟，道指期貨瀉250點或0.88%，報28,276點；標指期貨低見3,205點，挫0.92%；納斯達克期貨跌逾1%，見8,757點。

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指失守二萬八點關，挫340點或1.2%，報27,922點。

初時美軍消息稱，射向基地的相信是巡航導彈或是短程彈道導彈。伊朗媒體後來亦證實，今次行動稱為「烈士蘇萊曼尼」，已向基地發射了數十枚彈道導彈。

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