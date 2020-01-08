【外匯點評】鑫濤：市場迅速消化負面因素的啟示…

上周美國總統特朗普親自發出命令，用無人機在伊拉克首都巴格達發動空襲，擊斃伊朗軍官，激發中東地緣政治環境急劇惡化。翌日出現兩伊各地有數以萬計民眾上街，與此同時，美國反戰組織「ANSWER」及「Code Pink」亦在紐約、華盛頓等地，發起至少80場示威遊行，抗議特朗普的空襲行為的情況其實並不叫人感到意外，不少市場人士也相信空襲事件只會對金融市場構成重大打擊，因此伺機入市建立淡倉。

不過，空襲行為對金融市場的負面衝擊只是曇花一現，才叫大量看淡的人感到意外，因為本周初美股開市後很快便修復所有失地，收市更成功由跌轉升，使不少持有美股淡倉的投資者感到十分懊惱。

要解釋這個原因，肯定與已經持續10年的美股大牛市仍未順利結束有一定關係。要知道在大牛市裏，市場可以把負面消息迅速消化，甚至隨後可以當作好消息來炒作。好友只要看見負面消息，未能令到股指期貨在即市裏出現一浪低於一浪的深度下跌和恐慌走勢，他們只會在一些較為關鍵的支持位，不斷採取趁低買入的策略。由於在牛市裏好友的力量異常龐大，結果令到市場的樂觀情緒很快蓋過悲觀情緒，所以即市的恐慌性跌市，在美國市不難出現失而復得的極端走勢。

所以，除非即時的恐慌性跌市，能夠延續至當日的美國及歐洲收市之後，並且可以最終令到美國主要股指期貨在收市時的跌幅成功達到2%或以上，收市價甚至可以在20天缐的關鍵支持位之下，否則那些在牛市裏已取得大量盈利在手的大好友，根本對負面消息不會感到恐慌，他們只會有膽識利用手頭上仍然取得的可觀盈利，作為採取趁低買入的籌碼，令到本該下跌的美股可以再展新一輪上升浪。

所以，看淡的投資者在目前美股仍然處於大牛市的環境中，若看見美股在壞消息衝擊下，即市的跌幅始終未能多於2%，甚至連10天線支持亦未能順利失手的話，那所持的淡倉便要有見好即收的心理準備，以免出現由賺變蝕的慘況。

資深市場人士 鑫濤

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