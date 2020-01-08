【股民熱話】騰訊與阿里巴巴　揸邊隻好？

首先，客觀上，騰訊業務雖然穩定增長，但以其今時今日逾3.6萬億元的市值規模，增長已相對放慢，未來會以穩定增長為主。至於股價方面，騰訊在400元樓上有不少蟹貨，現價380元水平持貨，心理上自然會有障礙。

至於阿里巴巴，近月股價迭創上市以來新高，論季度業績增長，亦略勝騰訊，加上憧憬年內「染藍」成恒指成分股，有指數基金買盤支持，股價向上空間憧憬相對大。

至於業務上，騰訊以社交平台、廣告和網絡遊戲為主，而阿里巴巴的核心業務則為電子商貿，且其雲業務發展速度較騰訊快。當然以兩者目前的雲業務規模，相對市場的發展潛力，未來發展空間還很大，都能為估值錦上添花。

不過，騰訊只在香港上市，而阿里巴巴則在美國上市，阿里巴巴股價表現變相多受美股表現所影響，股價波動性或會較大，這一點投資者須要注意。

此外，騰訊近年積極分拆業務上市，但相對地阿里則未開始着手分拆收割體現資產價值，從這個角度睇，阿里的潛力會較多想像空間。

以目前中國新經濟行業發展的空間和速度，應能支持這兩家巨頭各有發展，但若特別睇好5G科技下雲端市場的發展，則以阿里巴巴較騰訊優勝。

現時一手騰訊逾3.8萬元，而阿里巴巴則約2.1萬元。橫睇豎睇，若然想逢低收集龍頭新經濟股，筆者首選是阿里巴巴。

東方產經專欄作者 帥哥

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