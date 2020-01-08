【市前重點睇】油金價抽升 人民幣回軟至6.94
2020年01月08日 08:08
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●伊朗還擊，發射導彈襲擊美軍基地；油金價格隨即抽升。紐油揚升逾2%，高見65.48美元；金價飆至每安士1,598美元，直逼1,600美元；美元兌日圓處107.98；離岸人民幣(CNH)報6.9494；港匯企7.7776；歐元跌至1.1154；英鎊低企1.3113。港股「黑期」失守二萬八，瀉逾300點。美匯指數企97，道指期貨亦曾挫逾300點。
●道指收報28,583點，跌119點或0.42%；標指收報3,237點，跌9點或0.28%；納指收報9,068點，跌2點或0.03%。https://bit.ly/2SY1xdb
●美國商務部公布，美國去年11月貿易赤字下跌8.2%，至431億美元，為2016年10月以來最低。
●美國去年12月ISM服務業指數升至4個月高位，預示製造業進一步惡化，但整體經濟仍保持穩定。
●美國10年期國債孳息率跌0.87點子，報1.8177厘。
●港股ADR指數收報28,288點，跌33點。
●即月恒生指數夜期收報28,314點，跌68點，低水8點，成交17,834張。
●紐約期油收報每桶62.7美元，跌0.57美元或0.9%；布蘭特期油收報每桶68.27美元，跌0.64美元或0.93%。
●紐約期金收報每安士1,574.3美元，升5.5美元或0.4%，連續兩日創自2013年4月9日以來收市新高。
●根據CryptoCompare平台，比特幣價格自去年11月以來首次突破8,000美元，高見8,315美元，最新報8,294美元，升逾5%。
●英國富時100指數收報7,573點，跌1點或0.02%；法國CAC指數收報6,012點，跌1點或0.02%；德國DAX指數收報13,226點，升99點或0.76%。https://bit.ly/2tHpSZS
●歐元區上月通脹1.3%，創6個月新高，但仍不及歐央行目標。
●星拓虛銀，香港頭痕。https://bit.ly/36yMYAz
●中國上月外匯儲備微升至3.1萬億美元。
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