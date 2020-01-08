【專家點評】鄭勤龍：慎防大市突然轉跌

從卦象顯示，恒指走勢正處於《雷天大壯》變《火澤睽》之中。在易經，陽氣主上升，而陰氣則下降，「大壯」卦的元素「雷」和「天」皆屬「陽」，因此恒指在短期內的動力或仍然偏強。

不過由於「睽」卦的元素「火」和「澤」皆屬「陰」，與「大壯」卦形成了一個很強烈的對比，若綜合「大壯」和「睽」卦的卦象並應用在恒指走勢的預測上，便要慎防大市或將有突然轉勢的風險。

據報道指，市場正在觀望中美在下周三是否真的能夠順利簽署第一階段貿易協議，加上美國總統特朗普選擇在此時掀起美伊衝突，似乎除了有意降低市場對貿易協議的關注度外，亦不排除希望為近日熾熱的股市降一降溫。

「大壯」卦為陽氣壯盛之意，雖則陽氣主上升的動力，但由於易經講求的是陰陽「平衡」和「循環」的概念，因此陽氣過於壯大亦非好事。

此外，「睽」卦的本意為意見不合，「睽」卦中的「火」亦帶有戰火之象，無論如何，近月股市的升勢實在過於急速，即使有適度的調整亦實屬健康和合理，因此以免「中美」和「美伊」關係再生變數，投資者在入市之前，還是適宜做好有物極必反的心理準備。

《雜卦傳》曰：「大壯則止」其實就是希望告誡君子，凡事不要去得太盡，以免造成傷害。

玄學金融家 鄭勤龍

－－－－－－