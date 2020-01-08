【專家點評】陳樂怡：新經濟股備受追捧有因
2020年01月08日 08:30
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市場稍為消化美伊衝突消息，加上港股經過兩連跌後，終反彈95點至28,322點。國指升33點至11,198點。大市成交額為864億元。內需股炒上，李寧(02331)飆6.3%，波斯登(03998)更大升逾一成。不少內房全年銷售報喜，板塊再次轉強。佳兆業(01638)升4.7%，合景泰富(01813)漲1.5%。
美國空襲伊拉克首都國際機場，擊斃伊朗革命衞隊指揮官蘇萊曼尼，導致美伊關係緊張。投資者擔心美伊敵對關係將進一步升級，刺激金價大幅上漲。鑑於美國和伊朗軍事力量之間的差異，美伊直接開戰機會不大。不過，伊朗料會採取報復行動，其方式將會很大程度影響油金後市走勢。目前而言，地緣政治因素短期將使金價走勢波動，長遠而言則由於美元處於負實際利率水平，保值需求亦會利好金價，建議每逢回調收集黃金相關資產。
恒指公司向傳媒表示，計劃於未來一、兩個星期就同股不同權及第二上市公司應否納入恒指及國指諮詢市場，預計五月季檢時將有結果。消息帶動美團點評(03690)創新高，阿里巴巴(09988)亦做好。加上，市傳將有更多中概股來港上市，亦利好板塊投資氣氛。預期資金短期續追捧盈利增長較快、前景較為清晰的新經濟股。
後市方面，市場觀望美伊局勢發展，以及中美首階段貿易協議消息。內地加強改革金融市場，利好內地資本市場，支持A股表現，港股亦可從中受惠。南下資金持續流入港股，預計恒指於28,000點水平有支持。另外，內地本周將會公布2019年12月CPI以及社會融資數據，美國亦公布2019年12月非農就業數據，同樣是市場焦點。
個股推介方面，平安好醫生(01833)旗下主要業務，包括在線醫療以及健康商城快速發展，支持2019年上半年收入上升1倍至22.7億元人民幣，虧損亦明顯收窄至2.7億元人民幣。另一方面，內地積極支持線上醫療。國家醫療保障局2019年8月宣布網上醫療可使用醫保支付，個別省市政府亦推動政策，支持互聯網醫療行業發展。作為內地領先的在線醫療平台，平安好醫生將是主要的受益者。目標價64元，跌穿53元先行止蝕。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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