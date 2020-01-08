【專家點評】陳樂怡：新經濟股備受追捧有因

美國空襲伊拉克首都國際機場，擊斃伊朗革命衞隊指揮官蘇萊曼尼，導致美伊關係緊張。投資者擔心美伊敵對關係將進一步升級，刺激金價大幅上漲。鑑於美國和伊朗軍事力量之間的差異，美伊直接開戰機會不大。不過，伊朗料會採取報復行動，其方式將會很大程度影響油金後市走勢。目前而言，地緣政治因素短期將使金價走勢波動，長遠而言則由於美元處於負實際利率水平，保值需求亦會利好金價，建議每逢回調收集黃金相關資產。

後市方面，市場觀望美伊局勢發展，以及中美首階段貿易協議消息。內地加強改革金融市場，利好內地資本市場，支持A股表現，港股亦可從中受惠。南下資金持續流入港股，預計恒指於28,000點水平有支持。另外，內地本周將會公布2019年12月CPI以及社會融資數據，美國亦公布2019年12月非農就業數據，同樣是市場焦點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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