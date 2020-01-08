中東開火：日股瀉逾500點 韓股跌1%
2020年01月08日 08:35
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(Getty Images圖片)
美伊開火，亞洲主要股市顯著下挫，日本日經225指數低開逾300點或1.5%，見23,217點，其後跌幅進一步擴大至逾500點，早段曾低見23,051點。
板塊方面，原材料股領挫3%，金融及地產股均跌超過2%，能源股跌1%。個股中，東急不動產及川崎汽船雙雙下滑逾4%，大金工業跌3%，日產汽車跌1%。
南韓首爾綜合指數亦跌32點或1.4%，報2,143點。個股中，斗山工程營建瀉8%，太陽金屬工業挫4%，而三星電子則逆市微升0.3%。
澳洲悉尼普通股指數跌58點或0.8%，報6,884點。板塊方面，金融及資訊技術股齊跌逾1%。個股中，3P學習挫5%，銀河資源跌3.5%。
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