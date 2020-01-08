【專家點評】陳錦興：實力零售股可趁低吸納

早前政府公布，去年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為300億元，按年下跌23.6%，而首十一個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌11.4%。跌幅最大的商品類別仍是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，達43.5%。周大福在港澳地區的表現，預期仍然受壓，而中期業績顯示，其港澳同店銷售跌幅為27.5%。

值得留意是，周大福在內地的業務發展不俗，正受惠城市化的加速及中產階級的壯大。中期業績顯示，內地營業額佔總收入的68%，內地市場收入按年增長12%，而同店銷售增長1.8%。同期，周大福在內地淨開設333個珠寶零售點，約55.0%的淨開店位於三、四線及其他城市，業務空間大。內地市場表現穩健，反映周大福在中美貿易戰及內地經濟放緩的背景下，影響較預期小。

內地業務的韌性，正為其疲弱的港澳業務帶來緩衝，而管理層預期港澳業務將隨社會局勢穩定，有望逐步改善。因此，投資者憧憬周大福可率先擺脫目前經營上的陰霾，亦不理會仍然差勁的香港零售數據，穩定地吸納周大福。以現價計，其息率高達8厘，估值具支持力，建議7.5元吸納，目標價8.5元，止蝕可訂於7元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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