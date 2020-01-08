恒指曾挫逾460點 友邦及滙豐跌近2%

美伊開戰，港股低開322點，跌穿二萬八關，之後最多跌過464點或1.6%，低至27,857點，最新仍挫361點，報27,960點；國指亦跌139點，報11,059點。主板成交暫時逾168億元。

友邦保險跌1.7%；滙豐控股仍跌1.5%。

【09:20】中東開火：港股低開322點 中海油領漲2.6%

伊朗正式向美國還擊，向美軍駐伊拉克的基地發射多枚彈道導彈，美伊全面開戰。港股未能延續周二(7日)升勢，恒指周三隨外圍低開，失守28,000點關。

恒生指數低開322點或1.14%，報27,999點；國企指數跌125點或1.1%，報11,073點。主板成交暫時27億港元。

石油及黃金股受捧，石油股揚升，中國海洋石油領漲2.6%，中國石油高開近2%；中石化升0.6%。紫金礦業升逾1%，招金礦業抽升4%。

重磅藍籌普遍下跌，騰訊跌0.8%；友邦保險跌1.4%；滙豐控股跌1%，報59.3元。

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