【專家點評】古勝：波司登績佳有勢升

東方產經專欄作者古勝：過去兩日港股反彈，卻受制28,500點阻力。有鑑於中東局勢前景未明，雖然暫時未見進一步惡化，但伊朗幾乎全面退出核協議，雙方又不斷唇槍舌劍，老古認為都係小心為上，提防中東地緣政局擦槍走火，短期指數波幅難捉，炒股唔炒市可留意績優股。

走勢方面，波司登去年股價可謂一騎絕塵，由年初至11月中的4.5元新高，期間股價累升約2倍，惟高位後一直調整，近日於2.8元水平企穩。昨日一隻大陽燭配合成交大升，後市若破位升穿11月至今的降軌3.3元水平，短線有望見3.6元，向下跌穿3元宜止蝕。

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