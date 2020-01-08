修例風波：旅客赴港需求急降　聯合航空損失7億元

受香港反修例風波影響，聯合航空表示，過去半年旅客前往香港的需求急劇下降，導致公司飛往香港的航線機票價格下跌，對收入有所影響，公司去年第四季業務損失約9,000萬美元(約7.02億港元)收入。

根據香港旅遊發展局的最新數據顯示，香港去年11月整體旅客數字按年下跌56%，其中美國市場的訪港旅客亦下跌43%。聯合航空周二(7日)發表的一份監管文件中指出，香港的修例活動嚴重影響客量，公司已確定其香港航線的價值已完全受損，會密切留意有關事態發展。

而波音737MAX客機停飛，相信亦拖累公司收入減少。聯合航空早前因737MAX禁飛關係，需要取消幾千班航班，公司將會延長停飛時間至今年6月4日。

聯合航空美股收市報86.77美元，跌1.06%，收市後價格進一步下挫2.94%，至84.22美元。

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