【即市分析】維他奶股價低處未算低？
2020年01月08日 10:24
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股價自2018年由20元水平起步，反覆升抵2019年中高位47.25元的消費品股--維他奶國際(00345)，自見高位後股價反覆向下，踏入今年股價更迭創52周新低，即市低位做25.8元，現報26.05元，跌2%。
維他奶價受壓，主要是經營表現未符市場預期。早前公司宣布，截至去年9月底止中期純利按年增長僅3%。期內營業額升5.3%至46.8億元，其中內地收入以當地貨幣計算增長14%。由於內地市場已貢獻公司七成收入，若內地經濟增長持續放緩，加上匯率因素影響，不排除未來增長會繼續受壓，故見業績公布後多家大行下調其投資評級，股價沽壓湧現。
走勢上，短線25元水平會是一個支持區，料可在此水平整固，一旦大成交失守25元關，再下一個較大的支持位在20元關。雖然14日RSI已低見24，屬超賣水平，惟料反彈27至28元水平存阻力，現價估值未見特別吸引，暫不建議撈貨。
東方產經專欄作者 司慕渢
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