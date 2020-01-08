【即市分析】維他奶股價低處未算低？

維他奶價受壓，主要是經營表現未符市場預期。早前公司宣布，截至去年9月底止中期純利按年增長僅3%。期內營業額升5.3%至46.8億元，其中內地收入以當地貨幣計算增長14%。由於內地市場已貢獻公司七成收入，若內地經濟增長持續放緩，加上匯率因素影響，不排除未來增長會繼續受壓，故見業績公布後多家大行下調其投資評級，股價沽壓湧現。

走勢上，短線25元水平會是一個支持區，料可在此水平整固，一旦大成交失守25元關，再下一個較大的支持位在20元關。雖然14日RSI已低見24，屬超賣水平，惟料反彈27至28元水平存阻力，現價估值未見特別吸引，暫不建議撈貨。

東方產經專欄作者 司慕渢

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