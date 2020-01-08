三星料上季少賺三成　全年跌53%

南韓三星電子去年第四季初步業績顯示，經營溢利約為7.1萬億韓圜，按年倒退34.25%，較市前預期跌40%為小，按季跌8.7%。期內收入59萬億韓圜，按年跌0.45%，按季跌4.83%。

全年計，三星經營溢利跌53%，至27.7萬億韓圜，為2015年以來最低，創10年以來最大的年度跌幅。

集團於本月稍後才會公布正式的第四季業績，而是次未有披露純利數字或個別業務的表現。

分析指出，三星第四季記憶晶片價格反彈幅度較市場預期更快，增強復甦希望。集團自2018年底以來遇困，因全球經濟低迷限制數據中心客戶的支出，而且記憶晶片庫存增加抑制價格，結束此前兩年的行業榮景。

但圍繞晶片價格反彈的希望正在增強，預期中的中美貿易戰緩和令樂觀預期升溫，料服務器和5G智能手機用戶需求今年將會復甦。

該股最新報57,400韓圜，升2.87%。

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