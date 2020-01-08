新股專輯：今年「頭炮」光榮控股低走 未來擬拓展私營項目
2020年01月08日 10:39
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關明錦(中)及關曙明(右)
新股市場在2020年繼續熱鬧，新加坡樓宇建築工程承包商光榮控股(09998)成為「打頭炮」新股，惟開市股價表現較失色，報0.6港元，較招股價0.65元跌7.69%。
該公司主席兼行政總裁關明錦稱，香港是亞洲金融中心首位，看好市場的流動性，故選擇來港上市。
新加坡去年經濟增長近10年來最差，去年全年GDP按年僅增0.7%。他提到新加坡政府仍有很多基建項目有待推出，如公營房屋及機場工程等，期望上市後能擴充資本，以及增加人手，以承接更多工程項目。
關強調，公司十分忙碌(We are very busy)，正參與學校、學業及房屋等建築工程，未來有意拓展私營項目。
對於毛利率下跌，執行董事關曙明解釋，公司參與項目正處於完工階段，日後將用更多機械提升生產效率。
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