新股專輯：今年「頭炮」光榮控股低走　未來擬拓展私營項目

該公司主席兼行政總裁關明錦稱，香港是亞洲金融中心首位，看好市場的流動性，故選擇來港上市。

新加坡去年經濟增長近10年來最差，去年全年GDP按年僅增0.7%。他提到新加坡政府仍有很多基建項目有待推出，如公營房屋及機場工程等，期望上市後能擴充資本，以及增加人手，以承接更多工程項目。

關強調，公司十分忙碌(We are very busy)，正參與學校、學業及房屋等建築工程，未來有意拓展私營項目。

對於毛利率下跌，執行董事關曙明解釋，公司參與項目正處於完工階段，日後將用更多機械提升生產效率。

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