內房股現抽水潮 碧桂園及融創中國偏軟

碧桂園計劃共發行10億美元優先票據，其中5.5億美元於2027年1月到期，息率5.125厘，另4.5億美元於2030年1月到期，息率5.625厘。該股股價跌0.6%至12.36元。

融創中國擬發行2025年到期的5.4億美元優先票據，息率6.5厘。股價跌0.1%，報46.25元。

旭輝發行2025年到期、4億美元優先票據，息率6厘。股價下跌逾2%，至6.47元。

龍光地產發行3億美元在2025到期優先票據，年息5.75厘。股價逆市升0.1%，至12.78元。

正榮地產發行2.9億美元於2024年到期的優先票據，年息7.875厘，息率最高。股價仍跌0.5%至5.48元。

至於遠洋集團擬發行有擔保票據，佳兆業則建議在新加坡發行美元優先票據，兩公司分別跌1.9%及0.5%。

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