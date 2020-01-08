中東開火：葉佩蘭料金價升至1700美元
2020年01月08日 11:09
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中東地緣政治不穩，帶動國際金價及油價屢創新高。金價亞洲市升勢凌厲，現貨高見每安士1,611美元，飆37美元或2.35%，為自2013年4月以來首次重上1,600美元關。英皇期貨營業部總裁葉佩蘭表示，若局勢持續緊張，金價有機會升至1,700美元。
她指出，金價低位是1,400美元，而每年金價都會有200美元至300美元的升跌幅度，加上有政治事件加持，今年有可能升至1,700元，但現時只剛剛升穿1,600美元關口，政治消息隨時出現變動，金價因而會有波動，故要觀察在1,600美元水平能否站穩，才能下定論。她建議投資者可直接買黃金實物或考慮買入交易所買賣基金(ETF)SPDR金ETF(02840)，以捕捉金價升浪。
除了金價，國際油價亦因中東政治問題而上升。她認為，比起黃金，政治問題對石油的影響不算直接，除非中東國家突然減少甚至中斷石油供應，否則只會對石油股稍有幫助，而不會令油價爆升。
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