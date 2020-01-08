中東開火：葉佩蘭料金價升至1700美元

中東地緣政治不穩，帶動國際金價及油價屢創新高。金價亞洲市升勢凌厲，現貨高見每安士1,611美元，飆37美元或2.35%，為自2013年4月以來首次重上1,600美元關。英皇期貨營業部總裁葉佩蘭表示，若局勢持續緊張，金價有機會升至1,700美元。

除了金價，國際油價亦因中東政治問題而上升。她認為，比起黃金，政治問題對石油的影響不算直接，除非中東國家突然減少甚至中斷石油供應，否則只會對石油股稍有幫助，而不會令油價爆升。

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