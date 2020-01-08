m18講場：光榮控股上市　主席放「閃光彈」！

事關敲鑼時，鑼聲太大，嚇到其太太兼公司執行董事Tay Yen Hua掩住耳仔，走都走唔切。關明錦見狀即時攬實老婆，仲錫返啖先，老婆即刻嬌羞咁挨住老公。兩公婆咁Sweet，搞到出席嘉賓都話要戴返太陽眼鏡先搞得掂！

光榮控股係樓宇建築工程承包商，關明錦喺1984年同3個獨立第三方人士建立公司，其後幾位拍檔先後離開公司，但多年嚟有老婆全力支持，今日成功在港上市！

就連現年35歲囡囡關曙明喺2018年10月加入公司，會見傳媒時對答有文有路，睇嚟64歲嘅關明錦，好快就可以退休，到時日日孖住老婆「放閃」。

－－－－－－