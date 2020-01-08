港股格局：張智威料整固後可望再上

信誠證券聯席董事張智威稱，每逢國際地緣政治因素升溫，無論美股或者亞洲股市均會受壓。不過，今次美國及伊朗兩國軍力懸殊，且中東與亞太區有一定距離，即使美伊衝突升級，相信對港股影響不會太大，短線雖對市場有一定心理影響，但中長線實際影響不會太大。恒指現時仍守穩於20天線約27,700點，料待消息淡化，指數仍有機會挑戰28,800點水平。

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