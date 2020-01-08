港股格局：張智威料整固後可望再上
2020年01月08日 11:25
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信誠證券聯席董事張智威稱，每逢國際地緣政治因素升溫，無論美股或者亞洲股市均會受壓。不過，今次美國及伊朗兩國軍力懸殊，且中東與亞太區有一定距離，即使美伊衝突升級，相信對港股影響不會太大，短線雖對市場有一定心理影響，但中長線實際影響不會太大。恒指現時仍守穩於20天線約27,700點，料待消息淡化，指數仍有機會挑戰28,800點水平。
市場避險情緒升溫，刺激金價進一步向上，張指黃金為傳統資金避難所角色，建議可部署黃金相關股。進取的投資者可留意招金礦業(01818)，又指該股過往緊貼金價升勢，甚至會升凸。至於保守的投資者則不妨考慮SPDR金ETF(02840)，指買入SPDR金ETF相當於持有實金，穩健程度相對較高，亦是一個不俗的選擇。
另外，他表示，隨着中美兩國爭端不斷，內地國策由2019年至今，由依賴出口轉向以內需支持GDP增長，故相關股份值得跟進。其中可留意海底撈(06862)，該股已上市一段時間，其股價近日由31元低位反彈，主要由於同業九毛九即將上市，海底撈均有機會炒「影子股」概念；加上具內需概念，預料股價有望再挑戰高位，目標價上望35.7元水平。
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