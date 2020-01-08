港元拆息︰1個月跌至2.08厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.9厘，結束四連跌；1星期微升至2.01厘；與樓按相關的1個月仍跌至2.08厘，連跌六日；3個月期報2.33厘。

8/1/2020

隔夜 1.90071厘

1星期 2.01893厘

2星期 2.03536厘

1個月 2.08786厘

2個月 2.20000厘

3個月 2.33161厘

6個月 2.40018厘

12個月 2.40117厘

7/1/2020

隔夜 1.81321厘

1星期 2.00089厘

2星期 2.03089厘

1個月 2.09810厘

2個月 2.22071厘

3個月 2.35446厘

6個月 2.40029厘

12個月 2.39707厘

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