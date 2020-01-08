港元拆息︰1個月跌至2.08厘
2020年01月08日 11:28
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至1.9厘，結束四連跌；1星期微升至2.01厘；與樓按相關的1個月仍跌至2.08厘，連跌六日；3個月期報2.33厘。
8/1/2020
隔夜 1.90071厘
1星期 2.01893厘
2星期 2.03536厘
1個月 2.08786厘
2個月 2.20000厘
3個月 2.33161厘
6個月 2.40018厘
12個月 2.40117厘
7/1/2020
隔夜 1.81321厘
1星期 2.00089厘
2星期 2.03089厘
1個月 2.09810厘
2個月 2.22071厘
3個月 2.35446厘
6個月 2.40029厘
12個月 2.39707厘
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