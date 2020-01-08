中信掛牌出售部分麥當勞中港業務持股

中信集團旗下企業在北京產權交易所掛牌轉讓Fast Food Holdings Limited的42.31%股權，轉讓底價約21.7億元人民幣，較當年中信收購價低60%。

Fast Food Holdings Limited由中信股份( 00267 )及中信資本分別間接持有約61.54和38.46%。今次轉讓部分相當於麥當勞中港業務控制權益22%。

麥當勞表示，中信資本、凱雷以及麥當勞全球已獲悉並同意中信股份計劃出售其在麥當勞中國和香港合資公司部分股權的事宜。

交易完成後，中信股份將繼續持合資公司10%的股權。中信指出，有關交易純屬商業決定。目前，中信資本、凱雷和麥當勞全球持有合資公司共68%的控制性股權，相關交易不會影響麥當勞在中國和香港的業務策略及日常營運。

中信股份、中信資本、凱雷投資及麥當勞於2017年1月宣布成立合營公司，透過收購麥當勞中國取得該餐廳在中港兩地的20年經營權。該交易於同年7月31日完成交割。

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