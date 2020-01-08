【午市重點睇】人民幣高見6.93 金價失守1600美元
2020年01月08日 12:07
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●美匯指數處96.89，離岸人民幣(CNH)高見6.9389，港匯企7.7759，美元兌日圓報108.32，歐元企1.1154，英鎊見1.3126。金價觸及高位1,611美元後回順，最新企1,590美元。油價升幅收窄，布油見69.27美元，紐油處63.6美元。道指期貨跌逾百點。
●恒生指數半日跌216點或0.76%，報28,105點。https://bit.ly/2T1D1rx
-創陞控股曾瀉70%。
-內房股現抽水潮，碧桂園及融創中國偏軟
-新股專輯：今年「頭炮」光榮控股低走，未來擬拓展私營項目。
●港股格局：張智威料整固後可望再上。https://bit.ly/36wZAbq
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●【即市分析】
-維他奶股價低處未算低？https://bit.ly/39Oj7q4
-華潤置地受惠穩樓價國策。https://bit.ly/2FwDSsl
-受惠金價強勢，金礦股未升完...https://bit.ly/2T0MUFW
●【專家點評】
-古勝：波司登績佳有勢升。https://bit.ly/39SUt7N
-陳錦興：實力零售股可趁低吸納。https://bit.ly/2Fwj5F6
-陳樂怡：新經濟股備受追捧有因。https://bit.ly/2usWB5Q
-鄭勤龍：慎防大市突然轉跌。https://bit.ly/2QXnF4C
●魚缸通：散戶買入金股對沖地緣政治風險。https://bit.ly/36uEri6
●【外匯點評】
-鑫濤：市場迅速消化負面因素的啟示...https://bit.ly/2QXnINQ
-熊俊傑：美伊局勢拖累美元走勢。https://bit.ly/2N4Sp2p
●亞洲股市：日股曾瀉逾600點，韓澳股偏軟。
●三星料上季少賺30%，全年跌53%。
●【中東開火】
-比特幣突破8,300美元。
-印尼央行指隨時準備干預外匯市場。https://bit.ly/2tzDhTX
●修例風波：旅客赴港需求急降，聯合航空損失7億元。https://bit.ly/2ZZY6nH
●A股快報：滬綜指半日跌17點或0.57%，報3,087點。https://bit.ly/2ZYuffv
●人民幣兌每美元中間價為6.9450，較上日上調240點子，呈兩連升。
-人行連續第11日不開展逆回購操作，當日實現零投放和零回籠。
-人民幣Shibor︰隔夜息續升至1.55厘。
●港元拆息︰1個月跌至2.08厘。
●資金流出香港？陳茂波：多項數據未顯示資金撤離。
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