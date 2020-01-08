中東開火：亞洲股匯大幅波動　石油黃金獨領風騷

美伊開火，亞洲主要股市周三(8日)顯著下挫，日本日經225指數低開逾300點，跌幅一度擴大至逾600點，為2019年11月以來首次失守23,000點關。港股低開322點失守28,000點後，一度低見27,857點。其後傳來美國總統特朗普一句「一切安好！」，亞股跌幅收窄，日股最新報23,266點，跌近300點；港股中午收報28,105點，跌216點，半日成交566億港元。

市場避險情緒升溫，國際金價早市一度升穿每安士1,600美元，為2013年4月以來首次重上此水平。倫敦金價一度高見1,611美元，最新報1,592美元，升1%。英皇期貨營業部總裁葉佩蘭表示，若局勢持續緊張，金價有機會升至1,700美元。

油價亦做好，紐約期油曾高見每桶65.65美元，最新見63.84美元，升逾1%。

市場關注美國聯儲局貨幣政策會否有變，美匯指數報96.9。其他貨幣表現，美元兌日圓早市曾見107.65，乃3個月低位，最新報108.35；歐元兌美元報1.1154；英鎊兌美元報1.3129；美元兌瑞士法郎報0.97；澳元兌美元報0.6873；紐元兌美元報0.6644；離岸人民幣(CNH)報6.9423，每百港元兌89.26元人民幣。

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